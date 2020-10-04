В Хабаровске военные продезинфицировали радиотехнический завод Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

То же самое что российские армейские подразделения радиационной, химической и биологической защиты делали в Италии, зачищая города и пансионаты от коронавируса военные сделали и в Хабаровске.

В этот раз объектом дезинфекции стал Хабаровский радиотехнический завод- предприятие, где выполняются в том числе и оборонные заказы, ремонтируется техника, предназначенная для противовоздушной обороны.

- Была проведена специальная обработка внутренних производственных цехов, аппаратных, специализированных залов и помещений завода, а также находящееся в них техническое оборудование, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Дезинфекционные работы проводились тремя расчётами. Два из которых с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ произвели дезинфекцию газонов, дорог и подъездных путей к заводу.

Расчёт, состоящий из трёх военнослужащих, из ранцевых гидропультов обработал раствором гипохлорита калия внутренние объекты завода.