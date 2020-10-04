Оперативные группы МЧС отслеживают паводок в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

У Хабаровска уровень воды в Амуре понемногу снижается – за сегодня – завтра гидрологи ожидают что уровень воды опуститься еще на 20 – 25 сантиметров, это уже не отметка «Опасное явление», но до «Неблагоприятного явления» пока далеко.

У Комсомольска-на-амуре уровень паводка продолжает держаться на одной отметке. Гидрологи отмечают, что есть все предпосылки к спаду воды, еще немного и пик паводка сместиться ниже по течению Амура, но пока возможны колебания уровня. Там продолжают дежурить подразделения МЧС готовые прийти на помощь местным жителям.

- По состоянию на 3 октября, под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пункта в 7 муниципальных образованиях, - отметили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - За прошедшие сутки от воды освободилось 11 жилых домов. Общим итогом остаются подтопленными 21 жилой дом, более 2500 земельных, приусадебных и дачных участков.

В ведомстве отметили, что пока в Комсомольском районе обстановка остаётся без изменений.