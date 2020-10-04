В правительстве Хабаровского края начали принимать документы от аграриев на господдержку при проведении мелиорации Фото: Правительство Хабаровского края

Как сообщили в региональном минсельхозе, местные сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на возмещение до 90% расходов при проведении культуротехнических работ на угодьях, которые будут вовлечены в сельхозоборот. В ведомстве приступили к приему документов на господдержку.

Такая поддержка проводится в Хабаровском крае с 2017 года и за это время местным аграриям было выплачено более 41 миллиона рублей. Благодаря подобному стимулированию за три года в оборот удалось ввести около 3 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель.

В 2020 году федеральная поддержка в Хабаровском крае была существенно увеличена. Так на реализацию мелиоративных мероприятий в крае будет направлено 46,2 миллиона рублей из средств как краевого, так и федерального бюджетов.

- В этом году Хабаровский край на проведение мелиоративных работ получил рекордную субсидию из федерального центра, - отметили в краевом минсельхозе. - Однако из-за переувлажнения почв, а также ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, аграриям пришлось скорректировать свои планы по проведению мелиорации. Из планируемых 3,5 тыс. га земель работы ведутся либо уже завершены на 2,5 тыс. га. В пересчете на этот объем работ аграрии планируют предоставить документы для выплат компенсаций.

В министерстве подчеркнули, что Хабаровский край находится в зоне рискованного земледелия, и такая поддержка предприятием необходима.