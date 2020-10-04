Более 5 миллионов рублей получили молодые активисты Хабаровского края на развитие своих проектов Фото: Правительство Хабаровского края

Даже несмотря на пандемию активность молодежи в 2020 году на спад не пошла - почти 160 активистов из нашего региона стали участниками пятнадцати международных, всероссийских и окружных форумов.

- Конкурсные отборы проводились на основании портфолио претендентов, их участия в молодежных проектах и программах, наличия опыта в социальном проектировании. Преимуществом обладали ребята, разработавшие самые интересные инициативы. В итоге 9 молодых людей стали победителями различных форумов. Общий объём привлеченных в регион средств составил 5 миллионов 358 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реализацию проектов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Среди победителей: Светлана Леонова с инициативой «Зеленая аптека», автор идеи «Наследие предков» Татьяна Помчалова, Антон Дутляков и Всероссийский образовательный проект «Космическая школа», Анна Зубова, разработавшая проект «Хабаровск, #ВсемSPORT!», Иван Петренко и сообщество «Чистая планета», Екатерина Дзюбан с экологической инициативой «Переработай это», Светлана Иванова, автор курсов «Мамины каникулы», Ольга Залозная и ее проект «Школа поисковика», Анастасия Гроз и цифровой журнал «Вкурсе».