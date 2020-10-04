В Хабаровском крае мужчина за кражу монтажной пены может сесть на два года Фото: Юлия ДУБИНА

Кража была раскрыта буквально по горячим следам. Не прошло и суток как предполагаемый преступник был задержан. А началось все с того, как бригада монтажников пришла на работу и не обнаружила заготовленной загодя монтажную пену. Обратились к начальству, то - в полицию. По словам руководства предприятия пропали три упаковки пены общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району по горячим следам установили и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Им оказался 34-летний, ранее судимый местный житель. Мужчина подрабатывал на стройке разнорабочим.

Злоумышленник, когда к нему пришли из полиции запираться не стал и рассказал, что украденные на стройплощадке материалы в тот же вечер продал на местном рынке за пять тысяч рублей. На эти деньги купил выпить и закусить.

Проданное имущество разыскали и вернули законному владельцу. Предприимчивый разнорабочий сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит провести до двух лет в местах отсюда не столь удаленных.