В Хабаровске из-за холодильника едва не сгорел жилой дом Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Все случилось в трехэтажном сталинском доме на перекрестке улиц Знамёнщикова и Советской. Очевидцы позвонили на пульт пожарной охраны и сообщили о густом черном дыме, идущем из окна квартиры на втором этаже.

На место происшествия немедленно выехали пожарные. Их встретили соседи, самостоятельно покинувшие задымленный подъезд. По их словам, в квартире оставались люди. Туда немедленно отправились разведчики – звено газодымозащиты.

- Двадцать человек самостоятельно смогли эвакуироваться из горящего подъезда, еще пятерых вывели спасатели. Они же при помощи специальных дыхательных аппаратов вывели двоих детей, мальчиков 7 и 9 лет, - рассказал очевидец. – В подъезде дышать было абсолютно нечем.

По данным пожарных площадь пожара составила 19 квадратных метров – 5 квадратов электроприбор и еще 14 домашние вещи. По предварительным данным причиной пожара стал неисправный холодильник. Причем у хозяйки в этот день был день рождения – ей исполнилось 39 лет.