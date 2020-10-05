Обстановка в Хабаровском крае на воскресенье, 5 октября: погода, заболеваемость, радиационный фон

Обстановка в Хабаровском крае на воскресенье, 5 октября: погода, паводки, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 5 октября, в Хабаровске без осадков, ночью +5 +7, днем +11 +13, ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. На юге региона небольшие дожди, местами дожди, ночью +3 +10, днем +11 +18, ветер северный 9-14 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди (Верхнебуреинский район - без осадков), ночью +1 +10, днем +7 +16, ветер различных направлений 5-13 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с. На севере края местами небольшие дожди, дожди, (Аяно-Майский, Охотский районы - без осадков), ночью -3 +6, днем +7 +13, ветер различных направлений 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в регионе 12395.