«Первый раз видела рассерженного Фургала»: последние новости об экс-губернаторе Хабаровского края на 5 октября Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне, 3 октября, Сергея Фургала в «Лефортово» посетили члены ОНК Москвы. Одна из участниц встречи Марина Литвинович поделилась своими впечатлениями после визита в СИЗО в своем аккаунте в Instagram.

- Я первый раз видела такого рассерженного Фургала. Он ругался с сотрудниками СИЗО. Говорил, что абсолютно повержен в правах. Следователь лишил его переписки, не дает разрешения на звонки и свидания. Экс-губернатор сообщил, что абсолютно лишен права на защиту, так как все свидания с адвокатом проходят при сотруднике СИЗО, ведутся записи встреч, - рассказала Марина.

Сергей Иванович добавил, что в отношении него Конституция не работает. Бывший глава региона не понимает, почему его лишают прав. Он заверил, что в СИЗО его не бьют. Тем не менее он был рассержен настолько, что общественники буквально увидели в нем другого человека.