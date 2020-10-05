Под Хабаровском женщина присвоила чужие деньги по найденной сим-карте Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Хабаровском женщина присвоила чужие деньги по найденной сим-карте. Однако фигурантка не учла, что по переводу ее и вычислят. По предварительной информации, заявление о краже финансов со счета поступило от жительницы села Князе-Волконское.

- Во время проверки выяснили, что к банковскому счету потерпевшей привязан абонентский номер, сим-карту которого она утратила. Установили также номер телефона, на который были переведены деньги заявительницы. Вскоре задержали 31-летнюю жительницу села Виноградовка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка рассказала, что сообщения о балансе на банковском счете она увидела, когда воспользовалась найденной сим-картой. Тогда-то женщина и присвоила чужие деньги. На момент задержания она успела потратить больше трех тысяч рублей по своему усмотрению. По отношению к ней возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».