Школьники разукрасили остановки Бикина в Хабаровском крае ФОТО: Администрация Бикинского района

Школьники разукрасили остановки Бикина в Хабаровском крае. Ребятам предоставили возможность раскрыть свои способности в рамках экологического конкурса настенной живописи. Креативное состязание прошло в середине сентября. Участвовали в нем также учащиеся и выпускники художественного отделения школы искусств Бикина.

- Рисунки появились на фронтальной части автобусных остановок по улице Дзержинского. Тема: «Цветущие растения Дальнего Востока», поэтому ребята изобразили дальневосточные лилии, пионы и лотос Комарова. В этом году в конкурсе также участвовали преподаватели художественного отделения. Под их умелыми руками расцвел шиповник, - рассказали в районной администрации.

Отметим, что такой конкурс проводят не в первый раз. В конце сентября в выставочном зале городской школы искусств прошло награждение юных художников. На первом месте оказались авторы роскошных пионов.