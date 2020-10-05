Обстановка в Хабаровске 5 октября 2020: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 5 октября 2020 года, в Хабаровске без горячей воды остались жильцы трех домов в разных районах города. Причины тому - аварии. Отключений холодной воды в краевой столице не зафиксировали.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Южная, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, а также в переулках Смены и Ульчский. Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 4 октября, коронавирус определили у 79 жителей краевой столицы. Общее число заболевших с начала пандемии в городе 8662 человека. Горожан призывают соблюдать меры безопасности - не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, проветривайте помещения.