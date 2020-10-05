В центре Хабаровска машина врезалась в дерево Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В центре Хабаровска машина врезалась в дерево. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшее воскресенье, 4 октября, в 21:56. Машина Honda Fit двигалась со стороны улицы Муравьева-Амурского в сторону Уссурийского бульвара по улице Шеронова. В районе дома №66 водитель потерял контроль за движением автомобиля, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо по ходу движения иномарки. За пределами дороги машина врезалась в дерево.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Honda Fit. У парня диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки, пневмоторакс и ушиб легких, - рассказал информированный источник.

Известно, что при водителе было водительское удостоверение. Стаж его вождения с 2016 года.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении авто.