Пострадавшим от паводка в ЕАО выплатили четыре миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пострадавшим от паводка в Еврейской автономии выплатили в общей сложности четыре миллиона рублей. Первые подтопленцы получили деньги в минувшую пятницу, 2 октября. Напомним, компенсации полагаются в связи с нарушением условий жизнедеятельности и утратой имущества первой необходимости (полной или частичной).

- В общей сложности деньги получили 326 жителей Ленинского района ЕАО. Оценочные комиссии этого района обработали все необходимые документы раньше других, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что по оценкам специалистов, от большой воды пострадали в общей сложности не меньше пяти тысяч человек. Оценочные комиссии продолжают свою работу.

Напомним, в области пострадавшим от паводка в 2019 году перевели в общей сложности больше шести миллионов рублей.