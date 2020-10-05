Классные руководители в Хабаровском крае получили допвыплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Классные руководители в Хабаровском крае получили допвыплаты. Деньги предназначались для почти шести с половиной тысяч человек. Деньги работники школ получили ко Дню учителя. Размер выплаты составил пять тысяч рублей за класс или класс-комплект.

- С учетом начисления районных коэффициентов и процентных надбавок средняя выплата составила от 7000 рублей в южных - до 10 900 рублей в северных районах края за работу в одном классе. Сумму рассчитывали за полностью отработанный месяц, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Напомним, допвыплаты за классное руководство проводят с 1 сентября за счет средств федерального бюджета. На эти цели ежегодно будут выделять 73,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Деньги будут поступать на счет педагогов ежемесячно. Число получателей на сегодняшний день более 810 000 учителей по всей России. По вопросам допвыплат, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию министерства образования и науки Хабаровского края по телефону: (4212) 32-79-25.