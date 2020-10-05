В Ванино в Хабаровском крае открыли новую муниципальную баню ФОТО: Евгений Шахрай

В Ванино в Хабаровском крае открыли новую муниципальную баню. Церемония торжественного открытия прошла 27 сентября. К слову, новую баню в районном центре ждали 10 лет.

- Летом 2017 года начали строительство общественного банного комплекса. Предполагалось, что его построят по типу «русской бани», и запроектировали его с двумя отделениями (мужским и женским). В бане есть весь необходимый набор административных помещений, а также буфет, гардероб, мастерская мелкого ремонта, санитарно-бытовые помещения, инженерные помещения, - рассказали в районной администрации.

Банный комплекс рассчитан на 30 мест. Кроме двух помывочных отделений в новой ванинской бане четыре дня в неделю будут работать буфет, массажный кабинет и парикмахерская. В планах установить стационарный котел, чтобы банный комплекс не зависел от центральной котельной и работал во время сезонного отключения горячей воды.