В Биробиджане закрыли на карантин пять классов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Биробиджане закрыли на карантин пять классов. У одного из учащихся диагностировали коронавирус. Ограничения на сегодняшний день действуют в гимназии №1 - 5Г (на карантине до 11 октября), в школе №5 - 11 А (на карантине до 12 октября), в школе №7 - 10А (на карантине до 12 октября) и в школе №11 - 8А и 11А (на карантине до 14 октября).

- С 5 октября на карантин закрыли 11А класс школы №5, так как у одного из учащихся был диагностирован COVID-19, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Школьники обучаются в дистанционном режиме. У всех взяли тесты на COVID-19.

В целом в областной столице ситуация с заболеваемостью ОРВИ не критична. На сегодняшний день все образовательные учреждения Биробиджана работают в штатном режиме.

Родителей просят не игнорировать требования руководителей детсадов и школ, следить за состоянием здоровья детей, не приводить их в детских сад или школу при наличии признаков простудного заболевания.