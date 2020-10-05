Врио губернатора Хабаровского края встретился с руководством хоккейного клуба «Амур»

Врио губернатора Хабаровского края встретился с руководство хоккейного клуба «Амур» Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с руководством хоккейного клуба «Амур». На встрече обсудили финансовую политику клуба и задачи по выходу в плей-офф. Напомним, накануне в менеджменте произошли изменения. Пост исполнительного директора клуба принял Евгений Лугин. Также ввели должность финансового директора, которую занял Роман Крамарь. Главным тренером команды стал Олимпийский чемпион Сергей Светлов.

- Под жесткий контроль возьмут расходы и спрос с руководства и игроков. Мы со своей стороны продолжаем работать с потенциальными спонсорами. Задача - постепенно снижать затраты бюджета на содержание команды. Финансирование профессиональных клубов должен брать на себя бизнес, а маркетинговые программы «Амура» - приносить прибыль, а не одни расходы, - подчеркнул Михаил Дегтярев.