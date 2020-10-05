В Хабаровске солдаты познакомились с работой почты и отправили тысячу открыток домой

Почта России доставляет письма и посылки на пограничных территориях и в адрес солдат-срочников войсковых частей, независимо от их расположения. Фото: Почта России

Почта России, Комитет солдатских матерей и командование Восточного военного округа организовали встречу для военнослужащих учебного танкового полка Хабаровского края. Молодым ребятам рассказали о том, как доставляются письма и посылки, продемонстрировали полезные сервисы мобильного приложения Почты России, чтобы своевременно узнать о поступлении почты от родных и спланировать свой визит в местное почтовое отделение.

- Мы с удовольствием поддерживаем инициативы войсковой части и признательны за интерес, который проявляют сегодня юноши к Почте России, нашим сервисам, почтовым проектам. Один из примеров - это их желание поддерживать связь со своими близкими по почте, - отметила начальник Хабаровского почтамта Анастасия Меньшикова.

Почта России доставляет письма и посылки на пограничных территориях и в адрес солдат-срочников войсковых частей, независимо от их расположения. Почтовые автомобили относятся к специализированным видам транспорта и пользуются правом проезда на пограничных территориях для доставки почты.

Специалисты Почты России вместе с представителями Комитета солдатских матерей разъяснили солдатам, как контролируются этапы пересылки посылок, и дали простые рекомендации для защиты ценных почтовых отправлений от мошеннических действий. Так, к посылке, доставляемой Почтой России, можно приложить опись вложения, которая обладает юридической значимостью. При приеме сотрудник Почты России сличает все содержимое посылки и один экземпляр описи вложения вкладывает в посылку. При получении солдат вместе с сотрудником почты проверяют доставку всех вложений по списку.

Почтовые работники также доставили в войсковую часть тысячу открыток и показали, как с помощью мобильного приложения легко уточнить почтовый адрес. Первые 630 открыток, подписанные военнослужащими для матерей, были отправлены в города Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и дальше - в Башкортостан и Карелию.

- Мы предоставили бесплатную возможность солдатам написать несколько теплых слов домой и выразить мамам, родным и любимым людям свои чувства, на которые порой не хватает времени в повседневной жизни, - рассказала Анастасия Меньшикова.

После встречи военнослужащие смогли посетить местное почтовое отделение села Князе-Волконское. На экскурсии они познакомились со всеми процессами работы почтового отделения и затем получили посылки от близких.