Умные колонки «Капсула» теперь можно купить в розничной сети «Ростелекома» в Хабаровском крае

Управление видеосервисом Wink с помощью «Маруси» доступно как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник»

Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявляют о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома» в Хабаровском крае.

Управление видеосервисом Wink с помощью «Маруси» доступно как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся - голосовой помощник», которое можно установить на смартфоны с Android и iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом - после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса . Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал «Культура», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм «Смешарики» и так далее.

Также «Маруся» помогает управлять облачным сервисом «Умный дом». Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета - из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».

- Мы все хотим, чтобы наша жизнь была проще и комфортнее. Умная колонка поможет в этом - она технологична и очень проста в управлении. «Маруся» возьмет на себя функцию домашнего помощника и собеседника для всех членов семьи. Поможет в поиске информации, развлечет, побеседует на заданные темы, установит будильник, займет детей игрой или расскажет сказку, включит музыку из плей-листа «ВКонтакте» и даже замурлыкает, как кот, если ее погладить. Благодаря шести микрофонам умная колонка услышит вас на расстоянии до семи метров, поэтому вы сможете разговаривать с ней из соседней комнаты, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».