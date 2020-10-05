Под Хабаровском возвели новый мемориальный комплекс ФОТО: Главное управление внутренней политики Хабаровского края

В Хабаровском крае в селе Галкино возвели новый мемориальный комплекс. Общая стоимость проекта 410 300 рублей. Из них деньги гранта - 222 300 рублей, средства граждан - 150 000 рублей, средства поселения - 38 000 рублей.

- Проект реализовали ТОС «Хуторянка». Проблема была в том, что на территории разрушался памятник и уже не подлежал восстановлению. Активисты пытались хоть как-то придать ему презентабельный вид, но попытки оставляли желать лучшего. Поэтому решили возвести новый мемориальный комплекс, - рассказали в Главном управлении внутренней политики Хабаровского края.

Мемориальный комплекс возвели в рамках проекта «Подвиг народа, великая память героям!». Таким образом местные жители надеются сохранить память о героях, защищавших Родину, рисковавших жизнями ради нашего будущего. На церемонии открытия комплекса были школьники.