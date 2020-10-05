В Хабаровском крае через забор СИЗО парень пытался закинуть таинственный сверток Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае через забор СИЗО парень пытался закинуть некий сверток. Нарушение удалось заметить с помощью камер видеонаблюдения. По предварительной информации, посторонний человек находился за прилегающей к учреждению территорией на одном из охраняемых участков. Там он и перебросил сверток.

- Нарушителя 2002 года рождения задержали. Парня досмотрели и нашли в кармане куртки полиэтиленовый сверток с двумя мобильными телефонами. При осмотре внутренней режимной территории СИЗО-1 обнаружили подобный полиэтиленовый сверток, в котором находилось еще шесть мобильных телефонов и одно зарядное устройство, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

В отношении гражданина составили протокол об административном нарушении. Задержанного передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.