Тысячу объявлений сняли в деревьев в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Тысячу объявлений сняли с деревьев в Хабаровске. От незаконных листовок чистят также фасады домов, фонарные столбы и остановки. Практически ежедневно на улицы краевой столицы выезжает бригада «Горзеленстроя» на машине с вышкой, чтобы убрать объявления, которые неизвестные развешивают на деревьях на высоте трех-четырех метров от земли.

- Как размещают на такой высоте объявления - непонятно. В сентябре специалисты сняли с деревьев по всей улице Воронежской и основным трассам Центрального района более тысячи незаконных объявлений. В основном это реклама грузоперевозок и услуг грузчиков, - рассказала Зоя Русина, и.о. директора МБУ «Горзеленстрой».

Мэрия планирует запустить для борьбы с нелегальной рекламой систему «Автодозвон». Программа будет постоянно звонить по телефонам, указанным в объявлениях, которые сейчас в больших количествах висят по всему городу. Уже прорабатывается пул предприятий, которые будут вовлечены в создание реестра номеров с незаконных листков.