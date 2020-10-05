Педагоги из Хабаровского края отличились в конкурсе «Сердце отдаю детям» Фото: Правительство Хабаровского края

Педагоги из Хабаровского края отличились в конкурсе «Сердце отдаю детям». Регион достойно представили четыре участника. Всего на творческом состязании были 90 конкурсантов со всей России. Среди хабаровских педагогов-отличников Юлия Кукуруза - учитель музыки краевой школы-интерната №2, Елена Красникова - методист хабаровского детско-юношеского центра «Поиск», Анжела Брянкина - председатель правления Ванинской районной социально-экологической общественной организации «Побережье» и предприниматель Михаил Селезнев.

- На первом очном этапе финала пройдет индивидуальное конкурсное испытание - открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». Будет конкурс-импровизация на тему «4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции». На втором этапе проведут два конкурсных испытания - «Педагогическое многоборье» и «Педагогическая риторика». Очный финал пройдет в ноябре-декабре этого года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.