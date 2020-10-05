Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 октября 2020: лечатся 100 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 5 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 209 человек. Коронавирус официально подтвержден у 100 пациентов. За сутки новых выписанных по выздоровлению нет, госпитализировали двоих, скончался один человек.

- В реанимационном отделении находится 15 пациентов. У четырех пациентов только подозревают коронавирус. Также лечение получают 105 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки поступило семь пациентов с этим заболеванием, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 20 пациентов с COVID-19, из них двое - это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения.