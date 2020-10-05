В Хабаровске будут новые экскурсии одновременно на пяти языках Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске организуют новые экскурсии одновременно на пяти языках. Маршрут разработали так, что он охватывает все знаковые объекты и достопримечательности города. Обзорная поездка будет проходить на брендированном автобусе KHABUS. Об этом рассказали в комитете по туризму министерства культуры края. Предполагается, что с помощью аудиогида экскурсию можно будет слушать на русском, английском, французском, немецком и японском языках.

Это очень удобно для сборных мультиязычных групп туристов. Во время поездки будут выходы-прогулки вместе с аудиогидами и без них на Соборо-Комсомольской площади, Утесе, улице Муравьева-Амурского, площадях имени В.И. Ленина и Славы, Спасо-Преображенском соборе, привокзальной площади и на Амурском мосту. Продолжительность экскурсии четыре часа.

Сначала проект презентуют туристическим компаниям и менеджерам отелей, а те, в свою очередь, будут рекомендовать прогулки своим клиентам и гостям. К слову, материалы автобусного тура подготовили профессиональные экскурсоводы и переводчики.