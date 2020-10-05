На Хабаровской таможне новое назначение Фото: Хабаровская таможня

На Хабаровской таможне новое назначение. Должность первого заместителя начальника занял полковник таможенной службы Михаил Сорокин. Приказ о его назначении подписан 28 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.

Для справки: Михаил Владимирович Сорокин родился в 1961 году в Комсомольске-на-Амуре. Имеет два высших образования. Сначала окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, затем Хабаровский государственный технический университет по специальности «Экономист». Служил в рядах Советской Армии по призыву.

На таможне служит с 1993 года. Начинал в Амурской таможне с инспектора. Затем поднялся по карьерной лестнице до первого заместителя начальника таможни по таможенному оформлению и таможенному контролю. С ноября 2010 года по сентябрь 2020 года возглавлял Благовещенскую таможню.