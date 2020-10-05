Куда подать заявку на отлов бездомных животных, рассказали в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Куда подать заявку на отлов бездомных животных, рассказали в Комсомольске-на-Амуре. Сообщения о питомцах без хозяев принимают в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города. Работу по отлову выполняет ИП Гребенщиков Константин Викторович на основании муниципального контракта. Деньги на эту работу выделяют из краевого бюджета.

- Подать заявку можно по телефонам: (4217) 52-29-74, (4217) 52-26-89 и (4217) 52-26-87. Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00. Животных без владельцев отлавливают в течение пяти рабочих дней после получения наряд-задания, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, отловленных животных осматривают ветеринары, делают прививку против бешенства, кастрируют и стерилизуют животных, а также маркируют неснимаемыми метками с идентификационным номером. Животных, не проявляющих немотивированной агрессии, возвращают на прежние места их обитания.