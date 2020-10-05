Хабаровские артисты стали «народными» ФОТО: Хабаровский музыкальный театр

Хабаровские артисты музыкального театра стали «народными». На торжественной церемонии награждения присутствовали ведущие мастера сцены, солисты Хабаровского музыкального театра Станислав Боридько и Юрий Тихонов, которых удостоили почетных званий «Народный артист Хабаровского края».

- Также ведущей солистке главного театра региона Татьяне Петренко вручили нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» - федеральную ведомственную награду Минкультуры России. Благодарностью министра культуры России отметили концертмейстера театра Марину Кишко, - рассказали в Хабаровском музыкальном театре. - Артистку балета Екатерину Кравчук наградили благодарностью губернатора края.

Также вручили награды по итогам ежегодного конкурса на лучшую театральную работу. Лауреатами премии губернатора края стали артист балета Демьян Ересько (в номинации «Надежда сцены») и солист театра Андрей Кучинский (спецприз жюри за создание образа Медведя в мюзикле «Обыкновенное чудо»).