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Общество

Сбербанк начал принимать оплату за услуги ЖКХ и связи на кассах магазинов в удаленных районах Хабаровского края

Оплату можно внести в 14 торговых точках в удаленных районах края
Евгения МОЛОТОВА
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Внедрение сервиса позволило повысить доступность финансовых услуг на удаленных территориях.

Внедрение сервиса позволило повысить доступность финансовых услуг на удаленных территориях.

Сбербанк начал принимать платежи за услуги ЖКХ, стационарной связи, интернет и телевидение через кассы торговых точек в 14 малонаселенных и удаленных пунктах Хабаровского края. Внедрение такого сервиса позволило повысить доступность финансовых услуг на этих территориях.

Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе банка. Отличительной особенностью нового сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей картой любого банка.

Такая возможность реализована в первую очередь в тех торговых точках, в которых уже выдают наличные по банковским картам клиентов.

- Изначально этот проект был запущен для того, чтобы жители малых населенных пунктов могли только иметь свободный доступ к наличным даже там, где поблизости нет банкоматов и отделений банка. Проект развивается, и помимо увеличения числа наших партнеров расширяется и перечень финансовых услуг. Теперь в этих магазинах можно не только снять деньги, но и оплатить услуги ЖКХ, - подчеркнула Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк.

Оплатить услуги ЖКХ на кассах магазинов на настоящий момент возможно в селах Виноградовка, Гаровка-1, Дружба, Дубовый Мыс, Калинка, поселке Корфовский, селах Красное, Малышево, Матвеевка, Мичуринское, Нагорное, Ракитное, Селихино, Тополево.

Всего в России на сегодняшний день более трех тысяч торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы.