В хабаровском крае новый министр образования

Министра образования переназначили в Хабаровском крае ФОТО: Министерство образования Хабаровского края

Министра образования переназначили в Хабаровском крае. Виктория Хлебникова и дальше будет возглавлять ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для справки:

Виктория Георгиевна Хлебникова родилась 20 марта 1967 года в селе Бабстово Еврейской автономной области. Работает в сфере образования с 1995 года. В прошлом преподавала историю в школе №84 в Хабаровске. В этом же учреждении была в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

В комитет по социальным вопросам управления образования Хабаровска перешла в 2000 году. Семь лет спустя стала сотрудником министерства образования и науки края. С сентября 2018 года заняла должность заместителя министра. С января 2020 года исполняла обязанности руководителя министерства. Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», благодарности и почетные грамоты губернатора края.