В Лицее инновационных технологий Хабаровска прошел открытый «Урок цифры» при поддержке Сбербанка

Дмитрий Суховерхов рассказал лицеистам о машинном обучении и престижной профессии настоящего и будущего - профессии data scientist - специалиста по анализу данных. На уроке дети узнали, на какой стадии сейчас находятся разработки по искусственному интеллекту, чем отличается "слабый ИИ" от "сильного ИИ", и о том, как ИИ уже сегодня применяется в области здравоохранения Хабаровского края. После основной части урока состоялась сессия ответов на вопросы. Авторы лучших вопросов получили подарки от экспертов урока.

- Главная задача “Урока цифры” – это пробудить интерес у детей к IT-сфере, - поделился Дмитрий Суховерхов. - Я уверен, что этот урок станет для ребят хорошим первым шагом в их профессиональном выборе. А для нас проведение таких уроков в школе – это часть социальной политики. Мы с удовольствием делимся своими знаниями.

- В Лицее инновационных технологий подобные занятия проходят второй год подряд. И мне невероятно приятно видеть здесь ребят, которые в свои юные годы уже так много знают омире digital.Я уверена, что этот «Урок цифры» станетмощным мотивационным толчком по саморазвитию, профориентации школьников и вдохновит их в дальнейшем выбрать профессии, связанные с IT-направлением. – отметила Наталья Красулина, управляющий Хабаровским отделением Сбербанка.

Урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» доступен на сайте урокцифры.рф. Это интерактивное занятие, разработанное благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. После прохождения тренажера каждому участнику будет направлен именной сертификат, который он сможет с гордостью вложить в своё портфолио.

Поддержать детей, используя видео-лекции и материалы, смогут как учителя, так и родители.

Также в любое время на сайте проекта урокцифры.рф доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.