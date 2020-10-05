Михаил Дегтярев поздравил с Днем учителя педагогов Хабаровского края Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев поздравил с Днем учителя педагогов Хабаровского края. В честь праздника в Хабаровске прошел торжественный прием, участие в котором принял врио губернатора региона. Он поздравил лучших педагогов края с профессиональным праздником, вручил им заслуженные награды.

- В ходе своей большой поездки по краю я посетил десятки школ и детских садов. Везде есть свои достижения и проблемы. Но в каждой школе я встречал только увлеченных и талантливых педагогов. Другие в нашей системе образования просто не работают. Количество школьников в крае из года в год растет. Мы обязаны обеспечить для всех комфортные условия обучения. В этом году завершаем строительство школ в Волочаевском городке Хабаровска и селе Бриакан района имени Полины Осипенко, а также детского сада в селе Гаровка-2 Хабаровского района, - отметил Михаил Дегтярев.

Отметим также, что в регионе решили вопрос с горячим питанием школьников начальных классов и детей из многодетных и малообеспеченных семей. С 1 сентября все классные руководители начали получать ежемесячную дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей.