Обстановка в Хабаровском крае на воскресенье, 6 октября: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 6 октября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +4 +6, днем +11 +13, ветер юго-западный 6-11 м/с. на юге региона днем преимущественно без осадков, ночью 0 +6, днем +10 +16, ветер северный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. В центральных районах днем преимущественно без осадков, ночью -7 +6, днем +8 +16, ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью -5 +4, днем +5 +12, ветер различных направлений 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 12476.