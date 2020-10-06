В ЕАО обостряется ситуация с заболеваемостью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ЕАО обостряется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и распространением коронавирусной инфекции. Власти региона принимают меры по нормализации ситуации. Среди принятых мер работа дополнительных выездных бригад и организация дополнительного кабинета неотложной помощи в областной поликлинике

- Во вторник, 6 октября, на обслуживание вызовов на дому выйдут еще две бригады. В дополнительном кабинете неотложной помощи будут принимать больных с температурой. На здании медучреждения установят необходимые указатели, чтобы легко было найти кабинет, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в поликлинике работают над расширением возможностей телефонной линии по приему обращений граждан. До конца недели телефоны регистратуры будут доступны для всех пациентов. Чтобы врачи могли ставить диагноз своевременно, в гослаборатории на базе противотуберкулезного диспансера увеличивают количество проб, обрабатываемых за сутки.