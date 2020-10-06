Проект «Киты Охотского моря. Хабаровский край» вышел в финал конкурса экотуризма ФОТО: сайт комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Проект «Киты Охотского моря. Хабаровский край» вышел в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Будущее этой инициативы зависит от итогов народного голосования, которое сейчас проходит на официальном сайте конкурса.

- Жителей края призывают поддержать проект. Чтобы принять участие в голосовании надо зарегистрироваться через почтовый адрес или через используемую социальную сеть на сайте priroda.life. Затем в разделе «География» на карте России выбрать «Хабаровский край» и поставить лайк проекту «Киты Охотского моря. Хабаровский край», - рассказали в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Голосование будет идти до 9 октября 23:59 по московскому времени. Об итогах объявят 16 октября на заседании конкурсной комиссии. Напомним, конкурс проводят с целью нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране.