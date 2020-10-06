Ряды «Юнармии» пополнили юных хабаровчан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ряды «Юнармии» пополнили юных хабаровчан. В боевое братство вступили в общей сложности 230 юношей и девушек. Торжественная церемония вступления в ряды всероссийского детско-юношеского движения прошла на площади «Город воинской славы». Участие в ней приняли руководство движения и администрация краевой столицы, почетные гости, родители и родственники новоиспеченных юнармейцев.

- До церемонии юноши и девушки готовились и сдавали итоговые экзамены на право ношения юнармейского берета. Принятие молодежи в рды движения началось с выноса Государственного флага Российской Федерации, флагов Министерства обороны РФ и движения «Юнармия», а также флага краевой столицы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Потом новобранцы приняли присягу и дали торжественную клятву на верность движению, и получили от руководителей организации значки юнармейца. В завершении церемонии прошел фестиваль «Хабаровск - город героев».