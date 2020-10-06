Обстановка в Хабаровске 6 октября 2020: отключения воды, дорожные работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на утро 6 октября 2020 года, в Хабаровске из-за повреждения задвижки горячей воды нет в доме №66 на улице Тургенева. Потребителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

- За минувшие сутки в городе случилось 36 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 941 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышло 625 единиц общественного транспорта. Из них 34 трамвая, 20 троллейбусов, 571 автобус, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Южная, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, Шелеста, 202-ВДБ от Проспекта 60-летия Октября до улицы Георгиевская, а также в переулках Смены и Ульчский. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.