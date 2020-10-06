Два человека пострадали при столкновении машин в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Два человека пострадали при столкновении машин в Хабаровске. Происшествие случилось накануне днем, 5 октября, в районе дома 29к/1стр. на улице Алексеевской. По предварительной информации, машина Toyota Corolla Axio двигалась по Воронежскому шоссе со стороны улицы Трехгорной. На регулируемом перекрестке при повороте налево на улице Победы водитель не предоставил преимущество в движении. Его машина столкнулась с автомобилем Subaru Forester, движущимся по Воронежскому шоссе со стороны улицы Перспективной в сторону улицы Трехгорной.

- Среди пострадавших водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Axio. У первого диагностировали поверхностную травму шеи, ушибленную рану левой голени, ушиб грудной клетки. Пассажир ударился коленкой и грудной клеткой. Лечение он будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Известно, что у водителей иномарок при себе были водительские права, оба были трезвы на момент происшествия.