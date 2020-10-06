На опасном перекрестке в Хабаровске устанавливают светофоры Фото: Администрация Хабаровска

На опасном перекрестке улиц Ким Ю Чена и Шеронова в Хабаровске устанавливают светофоры. На этом участке регулярно фиксируют дорожные аварии. Его включили в федеральную программу по инициативе ГИБДД. Сами горожане также не раз обращались в мэрию с просьбами организовать пешеходный переход через улицу Шеронова.

- На перекрестке разместят восемь транспортных и четыре пешеходных светофора, установят знаки и пешеходное ограждение, нанесут яркую разметку. Работы закончат до 31 октября, - рассказал Сергей Нестеренко, главный специалист сектора по организации и управлению дорожным движением городского профильного управления.

Отметим также, что работы идут и в других местах концентрации ДТП. Например, монтируют светофорную группу и благоустраивают тротуары на пересечении улиц Калинина и Советской, а также на Совхозной в районе дома №61 (в месте прилегания к улице Кола Бельды).