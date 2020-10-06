В Хабаровском крае осудят экс-директора фирмы за дачу взятки лесничему Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае осудят бывшего исполнительного директора фирмы за дачу взятки лесничему. По предварительной информации, обвиняемый летом 2018 года лично дал взятку в общей сумме 26 тысяч рублей работнику КГКУ «Аванское лесничество».

- Фигурант заплатил за совершение действий, входящих в служебные полномочия лесничего: отвод и таксацию лесосеки для заготовки древесины коммерческой организацией, которую представлял обвиняемый на территории лесничества. Деньги он перечислил взяткополучателю путем двух безналичных переводов на суммы 16 и 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам бывший директор вину признал и даже посодействовал в расследовании уголовного дела и изобличении должностного лица - взяткополучателя. Сейчас материалы дела находятся в суде на рассмотрении. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет и получить штраф в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.