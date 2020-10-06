Мнимые работники банка похитили у хабаровчанина больше миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Мнимые работники банка похитили у хабаровчанина больше миллиона рублей. По предварительной информации, неизвестные позвонили горожанину, сообщили о попытке снятия денег со счета. Аферисты убедили его, что ради спасения денег их нужно снять со счета и положить на виртуальную карту, якобы созданную банком в качестве резервного счета. Мужчина выполнил все инструкции.

- Когда горожанин понял, что попался на уловку мошенников, обратился в полицию. Он рассказал, что псевдоработник также убедил потерпевшего оформить кредит и перевести деньги на ту же виртуальную карту, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Жителей края просят сохранять бдительность, не поддаваться на провокации мошенников. Ранее писали о способах вычислить аферистов и действиях, чтобы оградить себя от их внимания.