Врачи и соцработники в Хабаровском крае встретились с Михаилом Дегтяревым Фото: Правительство Хабаровского края

Врачи и соцработники в Хабаровском крае встретились с Михаилом Дегтяревым. На встречу приехали более 400 работников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Общение с подачи врио главы региона проходило неформально, специалисты, каждый день работающие с людьми, смогли получить ответы на самые важные для них вопросы.

Наболевший вопрос - якобы грядущая реорганизация учреждений здравоохранения. Ссылки при этом были на некие публикации в СМИ. Однако Михаил Дегтярев заверил, что ни о какой реорганизации речи не идет. Заместитель председателя правительства края Евгений Никонов проводит аудит здравоохранения, образования, социальной сферы, чтобы впоследствии сократить расходы на управленческий аппарат.

Среди прочих обсудили и вопрос медпомощи онкобольным. В крае и во многих других дальневосточных регионах нет возможности лечить пациентов с опухолями шеи и головы. В планах властей строительство нового медицинского комплекса по востребованному в крае профилю. Помощь населению в этом случае будут оказывать и по программе обязательного медицинского страхования.