В Хабаровске демонтируют насосы, начали разбирать дамбы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске демонтируют насосы, начали разбирать дамбы. В течение трех дней полностью уберут водозащитные сооружения. Использованный для их постройки сланец пойдет на ремонт дорог в близлежащем частном секторе. Экскаваторы уже работают на улицах Прибрежная, Вилюйская, Правобережная и Штормовая.

- По данным на утро 6 октября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска на отметке 479 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня ожидается спад на 15-20 сантиметров. Сегодня в краевом центре отключили и демонтировали последние насосы в районе арены «Ерофей». Они защищали от подтопления ливнестоками и паводковыми водами микрорайоны «Флегонтова» и «Строитель», а также улицу Тимирязева, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В планах расчистка береговой и подтопленных зон от принесенного рекой мусора, дезинфекция подтопленных территорий и проведение дератизации. Работу выполнят лицензированные организации, которые были задействованы еще во время паводка 2019 года.