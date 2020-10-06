Создатель ботанического сада в Хабаровском крае отмечает юбилей ФОТО: Администрация Амурска

Создатель ботанического сада в Хабаровском крае отмечает юбилей. Геннадию Алексеевичу Кузьминых 6 октября исполнилось 70 лет. Его детище - это ботанический сад и Амурский дендрарий, находящиеся в Амурске. Это достопримечательности Амурского района и гордость амурчан и всего Хабаровского края. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram Павел Боровлев, глава Амурского района.

Для справки: Геннадий Алексеевич начинал работать на заводе железобетонных изделий №6 в Амурске. С 1968 года работал бетонщиком, затем мастером смены, начальником цеха. С 1982 года работал в системе народного образования. Позже работал в должности депутата Амурского районного Собрания, первого секретаря Амурского горкома КПРФ, председателя Амурского горкома профсоюза работников культуры и председателя Амурского общественного совета, главы Амурска Амурского района, депутата Хабаровской краевой думы второго созыва (1997-2001).

Юбиляру уже вручили приветственный адрес и.о. министра культуры региона Юрия Ермошкина.