В центре Хабаровска памятник архитектуры превращается в руины ФОТО: КБГУ «ОПИК»

В центре Хабаровска памятник архитектуры превращается в руины. Покупатель муниципального имущества с 2018 года не приступал к реставрации, еще и перепродал дом. Речь идет о строении, расположенном по адресу: улица Шеронова, 102.

В октябре 2018 года Департамент муниципальной собственности Хабаровска на конкурсной основе продал памятник архитектуры на определенных условиях. Новый собственник должен был в течение года с момента заключения сделки разработать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта. Потом в течение трех лет нужно было отреставрировать памятник в соответствии с документами.

- Победитель конкурса не исполнил свои обязательства. К тому же продал его другому лицу, сняв с себя ответственность по исполнению обязательств в рамках договора. Новый собственник также не занимается сохранением дома. Памятник не законсервирован, находится в состоянии буквально руин. Территория заброшена и не охраняется, - рассказали в КГБУ «ОПИК».