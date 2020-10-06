Более 500 клиентов Хабаровского филиала Россельхозбанка воспользовались специальным предложением по потребительским кредитам

С момента запуска специального предложения со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам «Кредит Юбилейный» им воспользовались более 500 клиентов хабаровского филиала РСХБ. За три месяца действия специальных условий кредитования выдано более 360 миллионов рублей.

- Нашим клиентам мы стараемся предложить максимально выгодные условия обслуживания и ставки по кредитным продуктам. В настоящий момент в банке действует целый ряд продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования, - отметил директор хабаровского филиала Алексей Белокопытов.

В рамках специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 миллионов рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 миллионов рублей. Кредит выдается на срок до семи лет. Воспользоваться предложением можно до конца 2020 года.

Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте банка в интернете, через интернет-банк или мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.