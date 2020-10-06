Стратегию освоения недр в Хабаровском крае обсудили Михаил Дегтярев и руководство Института горного дела ДВО РАН Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, встретился с руководством Института горного дела ДВО РАН. Назначенный глава региона обсудил с руководителем Института Игорем Рассказовым и врио директора Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН Александром Шулюпиным освоение ресурсного потенциала Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Мы хотели бы представить свои разработки более широкому кругу недропользователей. И у нас есть и наработки в плане стратегии развития горного дела в Хабаровском крае, - рассказал руководитель ИГД ДВО РАН.

Представители института отметили, что недропользование должно координироваться с учетом научных исследований. Помимо проектов в сфере золотодобычи, наука готова предложить экономически эффективные разработки по добыче и переработке цветных металлов. Исследователи готовы подключаться к сопровождению инвестиционных проектов.

Михаил Дегтярев выразил готовность взаимодействовать с Институтом горного дела. Он также предложил организовать встречу в расширенном формате с научными кругами для обмена мнениями и ответов на вопросы. Ученые поддержали идею.