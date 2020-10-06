Труп тигра нашли близ поселка в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Труп тигра нашли в ночь с 4 на 5 октября на лесовозной дороге близ поселка Сидима - река Хор, в 300 метрах от ключа Пологий. Сообщение об инциденте немедленно довели до оперативной группы по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными. Участники группы совместными усилиями с сотрудниками полиции проводят расследование причин гибели краснокнижного животного.

- Труп хищника в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. На место происшествия также направили оперативную группу министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственную группу ОВД района имени Лазо, - рассказали в министерстве природных ресурсов края.

Известно, что труп животного был уже сильно разложившимся. При внешнем осмотре установили, что погибшему хищнику было более 10 лет, следов ранений на теле нет. Тело тигра доставили в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске с целью установить причины гибели животного. Решается вопрос об открытии уголовного дела.