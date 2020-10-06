Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 6 октября 2020: лечатся 89 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 6 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 209 человек. Из них у 89 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 14 человек, госпитализировали троих, скончались два человека.

- В реанимационном отделении находится 14 пациентов. У трех человек только подозревают коронавирус. Также лечение получают 114 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За минувшие сутки заболевание диагностировали у 19 человек, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 28 пациентов с ковидом. Из них четверо – это дети. Новых выписанных по выздоровлению ноль человек. Жителей Города юности призывают соблюдать противоэпидемические меры. Пожалуйста, не забывайте носить маски, держите социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте гаджеты.