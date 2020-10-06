Прогноз по коронавирусу в Хабаровске, октябрь 2020 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске ситуация с коронавирусом усугубляется. Тем не менее вводить прежние ограничения не собираются, однако меры профилактики планируют усилить. В планах продолжить обработку транспорта, дезинфекцию остановок и жилого фонда, обеспечить соблюдение масочного режима и социальной дистанции на предприятиях торговли и общепита, во всех социальных учреждениях, а также на борту общественного транспорта.

- За последние сутки в Хабаровске выявили 63 случая заболевания коронавирусом. Из 765 «коронавирусных» койкомест, развернутых в Хабаровске, сейчас занято 671. Также наблюдается сезонный всплеск заболеваемостью ОРВИ. Случаев заболевания гриппом еще не было, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Хабаровске продолжается прививочная кампания от гриппа. В городских поликлиниках вакцина «Совигрипп» закончилась, поступление еще 119 тысяч доз ожидается в ближайшее время. Как только она прибудет, вакцинация возобновится.